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Компания Intel сообщила о запуске процессора Blockscale ASIC для майнинга Bitcoin

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Процессор обеспечит высокую производительность и энергоэффективность при добыче криптовалют на алгоритме SHA-256.
Компания Intel представила чип Blockscale ASIC для добычи биткоина и ему подобных криптовалют.

Как заявляет разработчик, Blockscale ASIC обеспечит производительность до 580 Гхеш/с и эффективность в 26 джоулей на терахеш.

Intel Blockscale ASIC появится в продаже в третьем квартале текущего года, причем компания будет поставлять только чипы, а вот готовые системы на базе Blockscale ASIC майнерам будут предлагать уже другие компании.

Первыми доступ к Blockscale ASIC получат Argo Blockchain, Block, Hive Blockchain Technologies и GRIID Infrastructure.

Intel Intel cale ASIC
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