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Компания Intel объявила о розыгрыше непредставленных видеокарт

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В компании Intel решили провести розыгрыш, в рамках которого есть возможность выиграть неанонсированный официально адаптер.

Речь идет о новинке, известной сейчас под кодовым названием Intel Arc. Эта модель выйдет только в следующем году.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно зайти на страничку компании Intel Gaming Access. Там предлагают посетить YouTube Intel Gamin, где задать вопрос блогеру Dr Lupo.

Самые интересные и часто задаваемые вопросы блогер направит главе графического подразделения Intel Радже Кодури (Raja Koduri).

Участниками розыгрыша могут стать жители многих стран, включая Россию. Он проходит в период с 16 по 30 августа.

По итогам конкурса выберут пять победителей, которые получат не только новую видеокарту, но и предметы Swag, а также игровые коды.

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