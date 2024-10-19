Компания Infinix представила свой первый складной смартфон Zero Flip, который, как ожидается, будет представлен и на российском рынке.

Zero Flip оснащен двойным экраном и мощным процессором MediaTek. Смартфон выполнен в алюминиевом корпусе, а экраны соединены прочным шарниром, который выдерживает около 400 000 сгибаний. Шарнир позволяет фиксировать верхнюю часть дисплея под углом от 30 до 150 градусов, что удобно для селфи и видеозвонков.

Среди других особенностей — поддержка GoPro, возможность беспроводной и реверсивной зарядки мощностью 10 Вт и тонкий корпус толщиной 7,64 миллиметра в разложенном состоянии. Основной экран имеет диагональ 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, с разрешением 1080×2640 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Внешний экран составляет 3,64 дюйма, также AMOLED, с разрешением 1056×1066 пикселей.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8020 и оснащен батареей емкостью 4720 мАч с проводной зарядкой 70 Вт. В конфигурации предусмотрено 8 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. Камеры включают основную 50 Мп с OIS, ультраширокоугольную 50 Мп и фронтальную 50 Мп. Устройство работает на XOS на базе Android 14 с поддержкой функций ИИ.

Zero Flip поддерживает современные стандарты связи, такие как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC, а также обещает обновления до Android 16 и дополнительный год обновлений безопасности.

Разблокировка осуществляется с помощью сканера в кнопке питания. Смартфон предлагается в черном и розовом цветах, а его цена в Индии составляет 49 999 рупий (58 000 рублей).