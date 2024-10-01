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Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G

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Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G, который оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080×2460 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G

Оно имеет 50-мегапиксельную основную камеру, способную снимать видео в разрешении 1440p при 30 fps и 1080p при 60 fps, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100 и предлагает 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью хранения до 256 ГБ, а также поддержку карт памяти до 2 ТБ. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю 18-ваттную зарядку и обещает сохранение 80% ёмкости даже после 1600 циклов зарядки.

Дополнительные характеристики включают NFC, Wi-Fi 5, разъём для наушников и несколько ИИ-функций, таких как бесшовный ластик для фото и генератор обоев. Смартфон доступен по цене от $165.

Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G

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