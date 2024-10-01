Компания Infinix представила новый бюджетный смартфон Hot 50 4G, который оснащен 6,78-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1080×2460 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Оно имеет 50-мегапиксельную основную камеру, способную снимать видео в разрешении 1440p при 30 fps и 1080p при 60 fps, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру.

Смартфон работает на 6-нанометровом процессоре MediaTek Helio G100 и предлагает 6 или 8 ГБ оперативной памяти с возможностью хранения до 256 ГБ, а также поддержку карт памяти до 2 ТБ. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю 18-ваттную зарядку и обещает сохранение 80% ёмкости даже после 1600 циклов зарядки.

Дополнительные характеристики включают NFC, Wi-Fi 5, разъём для наушников и несколько ИИ-функций, таких как бесшовный ластик для фото и генератор обоев. Смартфон доступен по цене от $165.