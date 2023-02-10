Компания Huawei за последние три года лишилась 80 миллионов пользователей

Санкции против Huawei все-таки смогли ослабить производителя, но китайская компания не сдалась и начала развиваться по собственному пути.

Была выпущена собственная операционная система и создан фирменный магазин приложений. При этом Huawei в период простоя потеряла большое количество пользователей.

По данным Лу Вейбинга (Lu Weibing), за три года Huawei лишилась 80 млн пользователей. Около 50 млн человек стали использовать смартфоны от компании Xiaomi, еще 20 млн перешли на сторону «яблочной» компании, остальные 10 млн выбрали смартфоны Honor.

Huawei пока не может выпускать аппараты с поддержкой 5G, так как пока действует ряд ограничений на использование этой технологии, а собственных ресурсов у Huawei пока нет.

Поэтому Huawei P60 несмотря на все возможности не будет полноценным флагманом.