Компания Huawei уже продала больше 2 млн смартфонов Pura70

Смартфоны Huawei Pura70 пользуются большим успехом, так как уже продано почти 2 миллиона единиц.

Это особенно заметно в случае базовой модели, которая является самой популярной среди покупателей, превысив отметку в 1 миллион проданных устройств.

Хотя младшая модель отличается более низкой ценой, она не обладает многими функциями, присутствующими в старших версиях. Однако это не снижает ее популярности и спроса.

Продажи модели Pura70 Pro+ составляют более 400 000 единиц, Pura70 Pro — более 70 000 единиц, а топовая версия Pura70 Ultra нашла около 200 000 покупателей.

Аналитики прогнозируют, что продажи этой линейки будут продолжать расти, и Huawei может продать более 10 миллионов единиц до конца текущего года.