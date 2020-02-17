Компания Huawei 23 февраля проведёт конференцию

Huawei 23 февраля намерена провести конференцию, на которой покажут новые продукты.

Что именно китайская компания приготовила пока неизвестно, а на тизерном изображение посвященном мероприятию, есть напоминание о концепции «1 + 8 + N». Ее представили еще летом, и она указывает на основу построения мобильной техники.

Под номером 1 имеется ввиду смартфон, который является центром всего, 8 – это категория ноутбуков, компьютеров, планшетов, носимой электроники и телевизоров, а N обозначает офисы, умный дом, здоровье и многое другое.

Huawei изначально хотела принимать участие в выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне, но эту выставку отменили, поэтому компания будут проводить мероприятие в онлайн-режиме.