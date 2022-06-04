Компания Huami представила смарт-часы Amazfit Bip 3 по цене 58 долларов

Amazfit в Бразилии провела презентацию новых смарт-часов Bip 3, они сначала поступят в продажу на бразильском рынке, а затем их компания выведет на глобальный рынок.

Amazfit Bip 3 считаются недорогими смарт-часами со всеми основными функциями, их на рынке будут продавать за 58 долларов.

В часах установлен 1,69-дюймовый квадратный дисплей, а среди датчиков, отслеживающих здоровье, есть пульсоксиметр и ЧСС.

Также часы оснастили модулем GPS. Часы не боятся воды, могут отслеживать до 60 спортивных режимов и работать на одном заряде до 2 недель.