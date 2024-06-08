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Компания HTC анонсировала своё возвращение на рынок новым смартфоном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

HTC готовится к возвращению на рынок смартфонов с загадочным новым устройством.

Компания HTC анонсировала своё возвращение на рынок новым смартфоном

Тайваньская компания HTC, ранее известная своими инновационными смартфонами, готовится вернуться на рынок мобильных устройств.

В официальном аккаунте компании в социальной сети X появился тизер нового смартфона, подчеркивающий космическую тематику и намекающий на скорое представление.

По информации, опубликованной в посте, презентация загадочного устройства состоится 12 июня. Единственными подсказками являются хэштеги #ALLFORU и #HTC.

Согласно отчету издания HotHardWare, возвращение HTC вызывает оживленный интерес, учитывая богатую историю компании в сфере смартфонов.

Ранее компания столкнулась с жесткой конкуренцией со стороны Samsung и Apple. В результате, в 2018 году HTC продала большую часть своего мобильного подразделения Google за 1,1 млрд долларов и сосредоточилась на развитии виртуальной реальности с гарнитурами Vive.

Хотя официальных подробностей о новом смартфоне пока нет, предполагается, что HTC готовит выпуск модели U24 Pro, которая ранее упоминалась в списках Google Play и результате тестирования в Geekbench.

По предварительным данным, устройство будет иметь дисплей с разрешением 2426 × 1080 пикселей, процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 12 Гб оперативной памяти.

 

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