Компания HP представила большой 17-дюймовый ноутбук HP Laptop 17z-cp200 по цене 330 долларов

HP представила 17-дюймовый ноутбук по очень низкой цене.

Новинка под названием Laptop 17z-cp200 на рынке будет предлагаться по цене 330 долларов, что делает устройство с такой диагональю экрана одним из самых дешевых в сегменте.

В основе новинки лежит процессор Athlon Gold 7220U, это процессор получил два ядра Zen 2 и встроенную графику Adreno 610.

Диагональ экрана ноутбука 17,3-дюйма, а разрешение 1600х900 или 1920х1080 пикселей в зависимости от модели. Объём SSD накопителя предлагается от 128 ГБ до 1 ТБ.

Оперативной памяти может быть 8 ГБ. Встроенный аккумулятор в Laptop 17z-cp200 емкостью 41 Вт/ч, что даст автономной работы около 5 часов в зависимости от нагрузки на систему.