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Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

На рынке пока немного ноутбуков с гибкими экранами, но производители электроники активно исследуют это направление. Новый патент компании HP описывает устройство с необычной конструкцией дисплея.

Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном

В документе, опубликованном регулятором USPTO, представлена модель ноутбука с гибким экраном, который складывается не вдвое, как традиционные раскладушки, а с двух сторон.

Судя по иллюстрациям, у этого устройства нет внешнего экрана, и пользоваться им можно только в разложенном виде, что делает его конструкцию удобной для транспортировки.

Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном

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