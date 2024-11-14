Компания HP патентует ноутбук с уникальным гибким экраном

На рынке пока немного ноутбуков с гибкими экранами, но производители электроники активно исследуют это направление. Новый патент компании HP описывает устройство с необычной конструкцией дисплея.

В документе, опубликованном регулятором USPTO, представлена модель ноутбука с гибким экраном, который складывается не вдвое, как традиционные раскладушки, а с двух сторон.

Судя по иллюстрациям, у этого устройства нет внешнего экрана, и пользоваться им можно только в разложенном виде, что делает его конструкцию удобной для транспортировки.