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Компания HMD Global возродит два классических телефона Nokia

07.11.2020 17:31

HMD Global, бренд владеющий брендом Nokia, анонсировал два новых устройства, Nokia 225 4G и Nokia 3.4, которые будут доступны с этого месяца в различных магазинах как раз к рождественскому периоду.

Nokia 225 4G

Nokia 225 4G — это функциональный телефон с возможностью подключения двух SIM-карт и собственной операционной системой под названием RTOS (Series 30+). Хотя да, это технически функциональный телефон, учитывая, что большинство австралийских телекоммуникационных компаний в настоящее время планируют или стремятся отказаться от 3G в ближайшие пару лет, все же стоит обратить внимание на тех, кто не желает или предпочитает не иметь смартфон.

Компания HMD Global возродит два классических телефона Nokia

Дизайн Nokia 225 4G представляет собой гладкий современный глянцевый пластик с твердым покрытием и высококачественной отделкой, который во многом является краеугольным камнем семейства функциональных телефонов Nokia, а также оснащен клавиатурой премиум-класса и специальными функциональными клавишами, которые обеспечивают ощущение набора текста и навигации

HMD Global заявляет, что Nokia 225 4G поставляется с аккумулятором с длительным сроком службы, а также с веб-браузером и Facebook. Он также поставляется с предустановленной легендарной игрой Snake, а также рядом популярных пробных игр, включая Crossy Road и Racing Attack.

Nokia 3.4

Ранее мы слышали о запуске Nokia 3.4 еще в сентябре, когда компания объявила, что устройство выйдет на австралийский рынок, и, если вы его пропустили, вот небольшое напоминание о том, что предлагает устройство:

6,39-дюймовый дисплей HD + с дырочками (720 x 1560)
Чипсет Qualcomm Snapdragon 460
3 ГБ оперативной памяти
64 ГБ памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью MicroSD
Тройные задние камеры — основная 13 МП, датчик глубины 2 МП, сверхширокоугольная 5 МП
8-мегапиксельная фронтальная камера с дырочками
Android 10 (Android One) — также можно обновить до Android 11 (если доступно)
Wi-Fi 802.11 b / g / n
Bluetooth® 4.2
Порт / кабель для зарядки USB-C
Аудиоразъем 3,5 мм
Несъемный аккумулятор 4000 мАч

Компания HMD Global возродит два классических телефона Nokia

HMD Global заявила, что Nokia 3.4 поставляется с Android 10 прямо из коробки, но готова к работе с Android 11, хотя сроки этого не были предоставлены или раскрыты. Nokia 3.4 также поставляется с Family Link от HMD Global, которая может помочь родителям сформировать здоровые привычки, которые помогут вашим детям учиться, играть и исследовать их с помощью своего смартфона, обеспечивая их защиту.

Nokia 3.4 2 будет доступен в цвете Charcoal от JB Hi-Fi, Harvey Norman, Officeworks и BIG W со вторника 17 ноября по цене 249 долларов США, а цвет Fjord будет доступен в ближайшие недели.

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