Компания HMD Global возродит два классических телефона Nokia

HMD Global, бренд владеющий брендом Nokia, анонсировал два новых устройства, Nokia 225 4G и Nokia 3.4, которые будут доступны с этого месяца в различных магазинах как раз к рождественскому периоду.

Nokia 225 4G

Nokia 225 4G — это функциональный телефон с возможностью подключения двух SIM-карт и собственной операционной системой под названием RTOS (Series 30+). Хотя да, это технически функциональный телефон, учитывая, что большинство австралийских телекоммуникационных компаний в настоящее время планируют или стремятся отказаться от 3G в ближайшие пару лет, все же стоит обратить внимание на тех, кто не желает или предпочитает не иметь смартфон.

Дизайн Nokia 225 4G представляет собой гладкий современный глянцевый пластик с твердым покрытием и высококачественной отделкой, который во многом является краеугольным камнем семейства функциональных телефонов Nokia, а также оснащен клавиатурой премиум-класса и специальными функциональными клавишами, которые обеспечивают ощущение набора текста и навигации

HMD Global заявляет, что Nokia 225 4G поставляется с аккумулятором с длительным сроком службы, а также с веб-браузером и Facebook. Он также поставляется с предустановленной легендарной игрой Snake, а также рядом популярных пробных игр, включая Crossy Road и Racing Attack.

Nokia 3.4

Ранее мы слышали о запуске Nokia 3.4 еще в сентябре, когда компания объявила, что устройство выйдет на австралийский рынок, и, если вы его пропустили, вот небольшое напоминание о том, что предлагает устройство:

6,39-дюймовый дисплей HD + с дырочками (720 x 1560)

Чипсет Qualcomm Snapdragon 460

3 ГБ оперативной памяти

64 ГБ памяти с возможностью расширения до 512 ГБ с помощью MicroSD

Тройные задние камеры — основная 13 МП, датчик глубины 2 МП, сверхширокоугольная 5 МП

8-мегапиксельная фронтальная камера с дырочками

Android 10 (Android One) — также можно обновить до Android 11 (если доступно)

Wi-Fi 802.11 b / g / n

Bluetooth® 4.2

Порт / кабель для зарядки USB-C

Аудиоразъем 3,5 мм

Несъемный аккумулятор 4000 мАч

HMD Global заявила, что Nokia 3.4 поставляется с Android 10 прямо из коробки, но готова к работе с Android 11, хотя сроки этого не были предоставлены или раскрыты. Nokia 3.4 также поставляется с Family Link от HMD Global, которая может помочь родителям сформировать здоровые привычки, которые помогут вашим детям учиться, играть и исследовать их с помощью своего смартфона, обеспечивая их защиту.

Nokia 3.4 2 будет доступен в цвете Charcoal от JB Hi-Fi, Harvey Norman, Officeworks и BIG W со вторника 17 ноября по цене 249 долларов США, а цвет Fjord будет доступен в ближайшие недели.