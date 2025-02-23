Компания HKC анонсировала бюджетный игровой монитор G27H4 Classic Edition

Компания HKC представила новый бюджетный игровой монитор G27H4 Classic Edition с частотой обновления 260 Гц, временем отклика 1 мс и сертификацией DisplayHDR 400.

Его цена составляет 1099 юаней (13 200 руб.), и он нацелен на киберспортсменов и создателей контента. Первая продажа запланирована на 1 марта.

Монитор имеет 27-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 2560 x 1440 и соотношением сторон 16:9, обеспечивая углы обзора в 178°. Яркость составляет 350 нит, а максимальная яркость HDR — 400 нит.

С частотой обновления 260 Гц G27H4 предлагает плавное изображение и минимизирует разрывы картинки, что делает его отличным выбором для динамичных игр, таких как Valorant и Apex Legends. Быстрый отклик в 1 мс помогает добиться высокой скорости реакции в играх.

Сертификация DisplayHDR 400 улучшает контрастность и цветопередачу, а монитор охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3, что обеспечивает реалистичные цвета. Он также поддерживает 134% цветовой гаммы sRGB и 112% AdobeRGB, что делает его подходящим для работы с графикой.

Монитор оснащён технологией уменьшения размытости и аппаратной защитой от синего света, что снижает нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий. Дизайн G27H4 Classic Edition выполнен в элегантном черном цвете с фиксированной подставкой, что поможет сэкономить место на столе.

Для подключения предусмотрены два порта HDMI 2.0, один порт DisplayPort 1.4 и разъём для аудиовыхода. Монитор также поддерживает настенное крепление VESA, что позволяет пользователям настроить его по своему усмотрению.