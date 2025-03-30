Компания Hisense представила премиальный телевизор U9QG с экраном 165 Гц

Компания Hisense официально анонсировала телевизор U9QG, также известный как U9. Этот премиальный ULED-телевизор был анонсирован еще на выставке CES 2025, но тогда компания решила не раскрывать все его характеристики.

На выставке CES 2025 было сказано, что премиальная модель телевизора получит 5300 зон локального затемнения и пиковую яркости до 5000 нит.

Теперь в Hisense сказали, что в U9QG установлен дисплей 165 Гц с поддержкой Dolby Vision IQ.

Для геймеров предусмотрены функции, такие как автоматический режим низкой задержки (ALLM), Dolby Vision Gaming и сертификация AMD FreeSync Premium Pro.

U9 работает на базе Google TV, что позволяет пользователям легко транслировать контент и использовать голосовых помощников, таких как Google Assistant, Amazon Alexa и Apple HomeKit.

Телевизор поддерживает Wi-Fi 6E и включает несколько портов, среди которых есть HDMI eARC. В отличие от младшей модели с 4.1.2 звуковой системой, старшие версии имеют 5.1.2 динамики с поддержкой Dolby Atmos.

U9 будет доступен в размерах 65, 75 и 85 дюймов, причём ожидается, что последние два будут продаваться в США по ценам 2999 и 3999 долларов соответственно. Ожидается, что телевизор появится в продаже позже в этом году, но точная дата пока не объявлена.