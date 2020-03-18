Компания GPD показала игровой ноутбук размером с геймпад

Впервые про GPD WIN Max сообщалось в феврале, но тогда не раскрывали все характеристики устройства.

Компания GPD позиционирует свой маленький ноутбук как полноценный игровой компьютер, к тому же в нем нашлось место для размещения отдельных кнопок управления как на геймпаде.

По заявлению разработчиков портативного игрового ноутбука GPD WIN Max, на нем можно запускать ААА-игры на максимальных настройках. В модели установили 8-дюймовый IPS-экран.

За производительность в портативной системе отвечает процессор Core i5-1035G7 с графикой Iris Plus Graphics 940, 16 ГБ оперативной памяти и быстрый SSD накопитель на 512 ГБ.

Батарея в игровом ноутбуке на 5000 мАч. Ее хватит на три часа работы при максимальной нагрузке. Также в нем реализовали мощную систему охлаждения.

Цена на GPD WIN Max пока не озвучена, и даже пока неизвестно появится ли ноутбук за пределами Китая.