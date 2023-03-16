Компания Google завершила продажи AR-очков Glass Enterprise Edition 2 с 15 марта

Google отказывается от очередного своего гаджета, американский IT-гигант с 15 марта прекратил продажи очков дополнительной реальности Glass Enterprise Edition и скоро прекратит их поддержку.

Google Glass Enterprise Edition последней версии в продаже существует с 2019 года. С 15 марта AR-очки станут недоступны для покупки, а с 15 сентября прекратятся поддержка приложения Meet on Glass.

В Google не рассказали о причине отказа от очков дополненной реальности, также неизвестно, каким спросом пользовался продукт на рынке. Между тем есть информация, что в этом году Apple представит свои AR-очки.