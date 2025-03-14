Компания Google разрабатывает новые смарт-очки

Корпорация Google проявила интерес к приобретению канадского стартапа AdHawk Microsystems, который специализируется на технологиях отслеживания глаз. По информации Bloomberg, сделка может составить 115 миллионов долларов и состояться уже на этой неделе.

Google, выпустившая свои первые очки Google Glass десять лет назад, стремится укрепить свои позиции на рынке устройств дополненной и смешанной реальности.

Технология отслеживания глаз, разработанная AdHawk Microsystems, является важным компонентом для таких гарнитур, обеспечивая точную фокусировку и снижая нагрузку на зрение.

Аналитики отмечают, что Google является одним из немногих крупных игроков на рынке, не обладающих подобной технологией, которая также может использоваться для биометрической аутентификации. AdHawk Microsystems, основанная в 2017 году, уже получила инвестиции от таких компаний, как Intel, HP, Samsung и Sony.