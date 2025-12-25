Компания Google позволит менять адрес Gmail до трёх раз

Компания Google готовится внедрить функцию смены адреса электронной почты в домене @gmail.com. Об этом сообщает издание 9to5Google со ссылкой на обновлённую информацию в индийской версии справочного центра Gmail.

Ранее в официальной документации Google указывалось, что изменить адрес Gmail невозможно. Теперь в материалах службы поддержки появилось уточнение о поэтапном запуске новой опции. Согласно описанию, пользователи смогут заменить текущий адрес @gmail.com на новый, при этом старый адрес не будет удалён и станет псевдонимом. Письма, отправленные на прежний адрес, продолжат поступать, а сам он останется привязанным к аккаунту.

Отмечается, что смена адреса не повлияет на данные пользователя. Вся переписка, фотографии, файлы, а также история использования сервисов Google сохранятся без изменений. Авторизация в аккаунте, включая доступ к Gmail, YouTube, Google Drive, Google Карты и Google Play, будет возможна с использованием любого из привязанных адресов.

Вместе с тем новая функция будет иметь ограничения. После смены адреса прежний email нельзя будет использовать для создания нового аккаунта в течение 12 месяцев. Кроме того, новый адрес после активации не подлежит удалению. Каждый аккаунт сможет изменить адрес не более трёх раз, что означает возможность иметь до четырёх связанных Gmail-адресов.

Официального анонса от Google пока не было. По данным источников, функция может находиться на стадии регионального тестирования перед более широким запуском.