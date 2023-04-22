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Компания Google научила чат-бот Bard писать программы на 20 языках

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За последние пару лет развитие искусственного интеллекта (ИИ) получило новый толчок, уже сейчас есть платформы, которые могут создавать изображения по текстовому описанию, писать тексты, а также мобильные приложения.
Google научила свой чат-бот Bard программированию, платформу научили писать код и проводить его отладку на 20 разных языках программирования.

Среди них C++, Java, JavaScript и Python, причем платформа способна производить экспорт кода в среду Colab для программирования на Python.

Также разработчики научили чат-бот давать пояснения фрагментам и делать их отладку.

Платформа способна помогать программистам, находить ошибки и давать подсказки. Также она может обнаружить неполадки в приложениях собственной разработки.

Google Google Bard
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