Компания Google научила чат-бот Bard писать программы на 20 языках

За последние пару лет развитие искусственного интеллекта (ИИ) получило новый толчок, уже сейчас есть платформы, которые могут создавать изображения по текстовому описанию, писать тексты, а также мобильные приложения.

Google научила свой чат-бот Bard программированию, платформу научили писать код и проводить его отладку на 20 разных языках программирования.

Среди них C++, Java, JavaScript и Python, причем платформа способна производить экспорт кода в среду Colab для программирования на Python.

Также разработчики научили чат-бот давать пояснения фрагментам и делать их отладку.

Платформа способна помогать программистам, находить ошибки и давать подсказки. Также она может обнаружить неполадки в приложениях собственной разработки.