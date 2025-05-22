Компания «Газпромнефть-СМ» улучшает клиентский сервис для партнеров

«Газпромнефть – смазочные материалы» обновила онлайн-платформу для корпоративных клиентов. Улучшенная система позволяет оперативнее обрабатывать заказы и ускорить доставку продукции. Компания активно взаимодействует с малым бизнесом, стремясь создать благоприятную среду для его развития в России.

Автоматизация система проверки заказов исключает ручной контроль, повышая скорость обработки клиентских запросов. Новые возможности предоставляют возможность устанавливать различные лимиты для регионов, оптимизируя распределение ресурсов и повышая точность логистики.

«Мы осознаем масштабы своей ответственности перед партнерами и постоянно стремимся делать наши взаимоотношения еще комфортнее, продуктивнее и выгоднее», – заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что своевременная доставка смазочных материалов критически важна для эффективного техобслуживания, что, в свою очередь, влияет на производительность и качество продукции.

В обновленном сервисе подключены дополнительные склады для повышения оперативности управления запасами, улучшения скорости доставки и расширения ассортимента для партнеров.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-СМ» выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.