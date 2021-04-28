Компания Galax откажет в гарантии на SSD, используемых для майнинга криптовалюты Chia

Компания Galax откажет в гарантии на SSD, используемых для майнинга криптовалюты Chia29.04.2021 00:23
Компания Galax на своем китайском сайте опубликовала предупреждение, в котором указано, что использование SSD накопителей компании для майнинга может привести к отказу в гарантии.
Сейчас в азиатском регионе начался бум майнинга криптовалюты Chia и подобных, для них требуется не видеокарты, а SSD накопители или HDD.
При майнинге на SSD происходит большое количество перезаписи, что очень быстро приводит твердотельный накопитель к износу, его замедлению и даже полному выходу из строя.
Напомним, из-за высокого спроса на SSD для использования их в майнинге, накопители резко подорожали и сейчас на них наблюдается дефицит.
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