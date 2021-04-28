Компания Galax откажет в гарантии на SSD, используемых для майнинга криптовалюты Chia

Компания Galax на своем китайском сайте опубликовала предупреждение, в котором указано, что использование SSD накопителей компании для майнинга может привести к отказу в гарантии.

Сейчас в азиатском регионе начался бум майнинга криптовалюты Chia и подобных, для них требуется не видеокарты, а SSD накопители или HDD.

При майнинге на SSD происходит большое количество перезаписи, что очень быстро приводит твердотельный накопитель к износу, его замедлению и даже полному выходу из строя.

Напомним, из-за высокого спроса на SSD для использования их в майнинге, накопители резко подорожали и сейчас на них наблюдается дефицит.