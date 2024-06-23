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Компания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в Италии

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Ferrari открыла новый автозавод в Маранелло, Италия, который будет выпускать автомобили с различными типами силовых установок: традиционными, гибридными и электрическими.

Компания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в Италии

Этот завод является первым «зеленым» автозаводом в Италии и был открыт в присутствии президента Италии, Серджио Маттарелла. Он имеет площадь 42 000 квадратных метров и соответствует концепции индустрии 4.0, которая включает в себя автоматизацию, цифровизацию и повышенную эффективность.

На этом заводе будут производиться различные модели Ferrari, включая гибридную модель 296, модели с двигателем V12Cilindri и предстоящие электромобили. Цифровая интеграция процессов поможет улучшить качество и ускорить разработку, чтобы удовлетворить потребности клиентов.

Компания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в Италии

Завод также предоставляет комфортные условия для работников, включая оптимальную акустику, температуру, зеленые зоны и освещение. Роботизированные системы настроены на сотрудничество с людьми, учитывая их физические и операционные потребности.

На заводе также есть обучающие зоны, где персонал готовится к запуску производства электромобилей, которое запланировано на 2025 год.

Компания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в Италии

Особое внимание уделяется экологической направленности завода. К 2025 году завод будет полностью работать на возобновляемой энергии благодаря 3000 солнечным панелям общей мощностью 1,3 МВт.

Более 60% энергии, используемой в тестах батарей и двигателей, будет рециркулироваться обратно в производственный процесс, делая будущее Ferrari еще более экологически чистым и «зеленым».

Компания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в ИталииКомпания Ferrari открыла свой первый «зеленый» автозавод в Италии

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