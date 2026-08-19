Компания Fairphone назначила презентацию смартфона Fairphone 6+

Нидерландская компания Fairphone официально объявила дату презентации нового ремонтопригодного смартфона Fairphone 6+. Модель представят 18 августа. Подробные технические характеристики устройства производитель пока не раскрыл.

По предварительной информации, смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 и 12 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, вышедший годом ранее Fairphone 6 оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 3 и 8 ГБ оперативной памяти. Еще одним отличием новинки может стать кобальтово-синий цвет корпуса.

Остальные параметры Fairphone 6+, как предполагается, останутся без существенных изменений. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Стоимость смартфона, по данным источников, составит 649 евро. Это на 50 евро больше стартовой цены предыдущей модели, которая поступила в продажу за 599 евро.