Компания DIGMA PRO анонсировала в РФ доступную серию планшетов EDGE

Новинки получили процессоры от компании MediaTek и аккумуляторы повышенной емкости. Планшеты имеют 11-дюймовый экран с разрешением 1920×1200 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Причем аппараты оснащены технологией In-Cell, которая обеспечивает быстрый отклик на касания.

В основе планшетов лежит однокристальная платформа MediaTek Helio G85, которая работает в паре с 16 ГБ оперативной памяти (8 ГБ ОЗУ и 8 ГБ виртуальной) и 256 ГБ встроенной памяти в максимальной конфигурации.

Питаются планшеты от встроенного аккумулятора на 7000 мАч, который можно заряжать от быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Также в планшетах DIGMA PRO EDGE встроили два динамика, основную камеру на 13 Мп, и фронтальный датчик изображения на 5 Мп.

Планшеты DIGMA PRO EDGE выполнены в металлическом корпусе и доступны в сером, синем и зелёном цветах. Цены начинаются от 12 490 рублей.