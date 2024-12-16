Компания BenQ анонсировала профессиональный монитор EW2790U

Компания BenQ представила новый профессиональный монитор EW2790U на китайском рынке. Цена устройства составляет 3700 юаней (около 52 000 руб.), и его можно приобрести на JD.com.

Монитор имеет 27-дюймовую 4K панель с разрешением 3840 x 2160, что обеспечивает чёткое и детализированное изображение. Он поддерживает частоту обновления 60 Гц и сертифицирован HDR400, что позволяет отображать яркие цвета и хороший контраст.

EW2790U охватывает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и 99% sRGB, что делает его отличным выбором для профессионалов, требующих высокой точности цветопередачи. В нём также используется технология AI для оптимизации изображения, которая автоматически регулирует яркость и контрастность в зависимости от контента.

Монитор оснащён двумя динамиками treVolo с несколькими режимами звука и настраиваемым эквалайзером. Для защиты глаз предусмотрены технологии Low Blue Light и без мерцания, а также функция Brightness Intelligence 2.0 для автоматической настройки яркости в зависимости от освещения.

EW2790U имеет множество разъёмов, включая три HDMI 2.0, USB-C с мощностью 65 Вт и USB-A. Он также предлагает регулировку высоты и наклона, а его стильный белый дизайн подходит для современных интерьеров.

Кроме того, при производстве монитора использовано 85% переработанных материалов, что способствует охране окружающей среды.