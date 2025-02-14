Компания Arm планирует в 2025 году выпустить собственный чип 

Компания Arm собирается в этом году выпустить собственный чип, получив поддержку от Meta* Platforms в качестве одного из первых клиентов.

Это изменение бизнес-модели Arm, которая ранее зарабатывала на лицензировании технологий другим производителям. После объявления акции компании на американском рынке выросли на 5%.

Ранее Arm получала доход от индустрии искусственного интеллекта через лицензионные сборы и роялти от продаж чипов других компаний. Теперь, создавая собственный чип, Arm вступает в конкуренцию с крупными клиентами, такими как Nvidia.

Генеральный директор Arm Рене Хаас планирует представить первый чип этим летом. Он будет использоваться как центральный процессор для серверов в дата-центрах и может быть адаптирован под нужды клиентов, включая Meta*. Производство чипа, вероятно, будет передано компании TSMC.

Основной владелец Arm, японская холдинговая компания SoftBank, не прокомментировала ситуацию. Однако её основатель Масаёси Сон рассматривает выпуск чипа как часть стратегии по развитию инфраструктуры ИИ.

Кроме того, SoftBank близка к завершению сделки по покупке компании Ampere за $6,5 млрд, что также связано с планами Arm по выходу на рынок производства собственных чипов.

*** — компания Meta запрещена и признана экстремистской в России.