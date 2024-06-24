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Компания Apple запатентовала свой iPhone со съемной задней панелью

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Apple подала заявку на патент, в котором описывается новая концепция задних панелей для iPhone.

Эта концепция позволяет пользователям устанавливать дополнительные модули, такие как камеры и датчики здоровья, в свои смартфоны.

В заявке описывается механизм, использующий пружинную систему зажима, чтобы обеспечить надежную фиксацию сменных крышек.

Среди возможных функций, которые могут быть интегрированы в эти задние крышки, упоминаются дополнительные аккумуляторы, датчики здоровья (включая мониторы глюкозы) и дополнительные камеры с различными возможностями.

Таким образом, Apple стремится предоставить пользователям больше гибкости без ущерба для форм-фактора iPhone.

Источник: 9to5Mac. 

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