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Компания Apple запатентовала разблокировку своих устройств по сердцу

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Apple планирует внедрить биометрическую идентификацию по ритму сердца для разблокировки смартфонов.

Компания Apple запатентовала разблокировку своих устройств по сердцу

Компания подала патент на новый способ разблокировки iPhone через измерение индивидуального ритма сердца пользователя. Смартфон будет оснащаться датчиками, которые считывают ритм сердца и разблокируют устройство.

Разблокировка также будет возможна посредством Apple Watch — взяв телефон в руки или нажав на кнопку часов. Аналогичный механизм уже реализован для Mac.

Кроме того, патент описывает функцию определения настроения пользователя по его ЭКГ во время тренировки или прослушивания музыки. Это позволит iPhone подобрать соответствующее содержание.

 

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