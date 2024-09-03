Компания Apple заказала 88 миллионов штук новых iPhone 16

2 сентября компания Kuaitech сообщила, что Apple нарастила объёмы новой серии iPhone 16 до 88 миллионов единиц, что сопоставимо с объёмами предыдущей серии iPhone 15.

Ожидается, что Apple представит iPhone 16 10 сентября. Новая серия будет включать четыре модели: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Аналитики отметили, что на предстоящейм мероприятии, где представят новые смартфоны и другие продукты, основное внимание будет уделено генеративному искусственному интеллекту, который поможет снизить отложенный спрос и ускорить замену устройств.

В настоящее время средний цикл замены iPhone составляет 4,8 года, и Apple, возможно, увеличит заказы на производство.

Внешний вид iPhone 16 и iPhone 16 Plus возвращается к вертикальным двойным камерам, в то время как дизайн камеры серии Pro остается прежним. Однако размеры моделей увеличились: iPhone 16 Pro теперь имеет 6,3 дюйма, а iPhone 16 Pro Max — 6,9 дюйма.

Новая технология BRS (frame reduction structure) позволит уменьшить рамки экрана, не влияя на его производительность. Все модели будут оснащены чипами A18, при этом стандартная версия получит A18, а Pro — A18 Pro.

Объем памяти для стандартной версии увеличится с 6 ГБ до 8 ГБ, что соответствует требованиям для использования функций искусственного интеллекта.