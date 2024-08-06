Компания Apple впервые может выпустить детские Apple Watch

Согласно сообщениям СМИ, Apple планирует выпустить пластиковую версию умных часов Watch SE, предназначенных для детей. Инсайдер Марк Гурман сообщил, что часы будут яркими и разноцветными, чтобы привлечь внимание детей.

Пластиковый материал сделает часы более удобными и доступными. Гурман отметил, что это обновление поможет Apple привлечь широкую аудиторию.

Ранее он также упоминал о возможности снижения цены на новые часы с $249 до $199, либо добавления новых функций, таких как ЭКГ или Always-On-Display, при сохранении текущей стоимости.

Кроме того, ожидания по цветовой палитре нового iPhone 16 указывают на то, что Apple готова экспериментировать с яркими цветами.

Гурман предполагает, что среди возможных вариантов для часов могут быть бананово-желтый и фиолетовый. Яркие, «обжигающие» цвета, скорее всего, исключены, но окончательный дизайн пока не известен.