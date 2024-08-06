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Компания Apple впервые может выпустить детские Apple Watch

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Согласно сообщениям СМИ, Apple планирует выпустить пластиковую версию умных часов Watch SE, предназначенных для детей. Инсайдер Марк Гурман сообщил, что часы будут яркими и разноцветными, чтобы привлечь внимание детей.

Пластиковый материал сделает часы более удобными и доступными. Гурман отметил, что это обновление поможет Apple привлечь широкую аудиторию.

Ранее он также упоминал о возможности снижения цены на новые часы с $249 до $199, либо добавления новых функций, таких как ЭКГ или Always-On-Display, при сохранении текущей стоимости.

Кроме того, ожидания по цветовой палитре нового iPhone 16 указывают на то, что Apple готова экспериментировать с яркими цветами.

Гурман предполагает, что среди возможных вариантов для часов могут быть бананово-желтый и фиолетовый. Яркие, «обжигающие» цвета, скорее всего, исключены, но окончательный дизайн пока не известен.

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