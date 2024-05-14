Компания Apple в 2024 году обновит модель iPad mini

Apple готовит долгожданное обновление для своего популярного планшета iPad mini. Ожидается, что новое 7-е поколение iPad mini будет выпущено в конце текущего года. Предыдущее обновление этого 8,3-дюймового устройства состоялось в 2021 году, и фанаты уже ждали свежих новостей.

В мае 2024 года Apple представила новые модели iPad Pro и iPad Air, но не обновила iPad mini и базовую модель iPad.

Тем не менее известный инсайдер Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что Apple намерена исправить эту ситуацию и представить обновленный iPad mini в этом году.

По информации аналитика, новый iPad mini будет анонсирован на предстоящей сентябрьской презентации, где также ожидаются анонсы iPhone 16 и Apple Watch Series 10.

Хотя дизайн и размер экрана 8,3-дюймового планшета останутся прежними, ожидаются два значительных улучшения. Во-первых, ожидается установка обновленного процессора, вероятно M2.

Во-вторых, фронтальная камера будет перемещена на широкую боковую рамку, чтобы облегчить видеозвонки в альбомной ориентации. Подобное изменение уже было внесено в iPad Pro с чипом M4.

Новое поколение iPad mini не будет совместимо с недавно выпущенным стилусом Apple Pencil Pro и будет поддерживать только Apple Pencil с портом USB-C.

Цена на новый iPad mini ожидается в размере 499 долларов, что соответствует цене предыдущего поколения iPad mini 6.

Выход базовых моделей iPad в этом году остается под вопросом.