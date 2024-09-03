Компания Apple снимет с продажи популярные модели IPhone

Apple планирует снять с продажи несколько моделей своих устройств после анонса iPhone 16.

Каждую осень компания обновляет ассортимент, и в этом году ожидается, что с рынка уйдут iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, которые заменят новые модели iPhone 16 Pro и 16 Pro Max. Также с продажи уберут iPhone 14 Plus, оставив только iPhone 14.

Помимо этого, Apple прекратит производство iPhone 13, который является самым старым доступным телефоном компании. Планшет iPad mini 6 также уйдет с рынка в связи с выходом новой модели.

Кроме смартфонов и планшетов, будут сняты с производства часы Apple Watch 9, Watch Ultra 2 и Watch SE 2, а также наушники AirPods 2 и AirPods 3, которые заменят новые AirPods 4.

Ранее сообщалось, что все модели iPhone 16 получат одинаковую производительность, а также выяснилось, какой цвет станет эксклюзивны для новой линейки.