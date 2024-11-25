Компания Apple отложила выпуск AirPods Max 2

Компания Apple не планирует в ближайшее время выпускать новую модель полноразмерных наушников AirPods Max. По информации Bloomberg, у компании нет конкретных планов на обновление.

Эксперты считают, что Apple не спешит с запуском AirPods Max 2 из-за низких продаж текущей модели. Хотя точные данные о продажах не раскрываются, показатель остается небольшим для компании. В связи с этим Apple не готова выделять дополнительные ресурсы для разработки новой версии.

Предполагается, что преемник AirPods Max не появится в обозримом будущем, и масштабного обновления не стоит ожидать как минимум в течение следующего года или двух.

Однако это не исключает возможные небольшие изменения. Первая модель AirPods Max вышла в конце 2020 года, а в сентябре 2024 года была представлена слегка улучшенная версия с разъемом USB-C и несколькими новыми цветами.

Поклонники AirPods Max также ожидают других изменений. Текущая модель оснащена чипом H1, представленным в 2019 году, что ограничивает её функции, такие как «Адаптивное аудио» и улучшенное активное шумоподавление, доступные в моделях с чипом H2.