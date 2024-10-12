Компания Apple открыла огромнейшую лабораторию за пределами США

Компания Apple запустила новую лабораторию прикладных исследований в Шэньчжэне, Китай, что представляет собой важный шаг в расширении ее возможностей в области исследований и разработок на крупнейшем мировом рынке смартфонов. Лаборатория, расположенная в зоне технического сотрудничества Шэньчжэнь-Гонконг, начала свою работу в четверг.

Apple анонсировала создание этой лаборатории в марте, заявив, что она поможет улучшить тестирование и исследования ключевых продуктов, таких как iPhone, iPad и гарнитура Vision Pro. Также лаборатория будет способствовать сотрудничеству с местными поставщиками.

Объект площадью 20 000 квадратных метров станет центром исследований и разработок Apple в районе Большого залива, который включает Гонконг, Макао и девять городов провинции Гуандун.

По информации государственных СМИ, в будущем здесь будет работать более 1000 специалистов как из Китая, так и из других стран. Apple называет эту лабораторию своей «самой обширной» за пределами США, что подчеркивает важность китайского рынка для компании.

Открытие лаборатории связано с растущей конкуренцией, особенно со стороны Huawei. Согласно недавним данным исследовательской компании CINNO, в августе Huawei впервые за почти четыре года обошла Apple по продажам в материковом Китае.