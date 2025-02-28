Компания Apple объяснила отсутствие MagSafe в iPhone 16e

Компания Apple прокомментировала, почему в новом iPhone 16e нет функции беспроводной зарядки MagSafe.

Несмотря на новшества, смартфон не получил эту популярную опцию, и Apple утверждает, что она не нужна целевой аудитории.

Хотя iPhone 16e поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi, ее мощность ограничена 7,5 Вт.

Представитель Apple заявил, что пользователи этого телефона предпочитают заряжать свои устройства только с помощью кабеля.

Это заявление вызывает вопросы, особенно с учетом экосистемы аксессуаров MagSafe.

Некоторые считают, что решение связано с желанием компании сэкономить или подтолкнуть пользователей к покупке более дорогих моделей.

Пользователи iPhone 16e все же могут использовать некоторые преимущества MagSafe, купив совместимые с ним чехлы. Это не увеличит скорость зарядки, но позволит использовать другие аксессуары MagSafe.