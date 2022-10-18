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Компания Apple из-за новых санкций откажется от китайской флеш-памяти для iPhone

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Новые ограничения правительства США заставили компанию Apple отказаться от закупок NAND-памяти китайского производства.
Теперь американская компания вынуждена искать нужный объём памяти у Samsung, SK Hynix и других производителей, причем у них память будет стоит в среднем на 20% дороже.

США ввело экспортный контроль над производителем микросхем, и это очень сильно отразится на ряде производителей электроники.

Первой под ударом оказалась Apple, которая планировала у китайской компании YMTC закупить до 40% памяти для смартфонов.

NAND-память от YMTC должны были устанавливать в iPhone для рынка Китая, но по слухам эта память могла использоваться и в моделях для глобального рынка.

Ожидается, что отказ от более дешевой памяти в дальнейшем приведет к подорожанию смартфонов Apple.

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