Компания Apple анонсировала ряд новых опций в новой iOS 18

В iOS 18, новой операционной системе компании Apple, пользователи смогут воспользоваться уникальными функциями, такими как управление взглядом и защита от укачивания, музыкальная тактильность, управление голосом. Эти инновации были представлены на ежегодном мероприятии WWDC, и полноценный анонс ожидается в июне.

Одной из ключевых возможностей iOS 18 будет Eye Tracking, позволяющий управлять устройством с помощью движений глаз.

Фронтальная камера будет отслеживать направление взгляда пользователя на экране, позволяя осуществлять навигацию по интерфейсу. Просто глянув на элемент и задержав взгляд на нем, можно будет выполнить определенные действия, такие как нажатие кнопки или выделение текста. Эта функция будет особенно полезна для людей с ограниченными возможностями.

В iOS 18 также будет представлена функция Music Haptics, которая позволит людям с плохим слухом наслаждаться музыкой. С помощью тактильного моторчика устройства будет создаваться обратная связь в такт музыке, позволяя пользователям ощущать ритм и вибрации.

Для снижения эффекта укачивания при использовании iPhone и iPad в движущемся транспорте будет введена функция Vehicle Motion Cues. При активации этой функции на экране появится анимированный паттерн из точек, следующих за направлением движения транспорта. Это позволит уменьшить конфликты сенсорных восприятий в мозгу и снизить интенсивность эффекта укачивания.

В iOS 18 также появится функция Vocal Shortcuts, которая позволит назначить определенные фразы для запуска ярлыков приложений и выполнения многоступенчатых действий голосом. Кроме того, будет введен режим Listen for Atypical Speech, улучшающий распознавание речи для пользователей с особыми потребностями.

Компания Apple также улучшит доступность для пользователей с ограниченными возможностями в CarPlay. Обновленная версия CarPlay будет поддерживать голосовое управление, настраиваемые цветовые фильтры и распознавание звуков.

В iOS 18 также будет внесено несколько мелких улучшений в возможности доступности, включая новые голоса для VoiceOver, функцию увеличения текущего содержимого текстового поля при редактировании, доступ к режиму Magnifier (лупа) через кнопку действия на iPhone 15 и улучшения для клавиатуры Брайля.