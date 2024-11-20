Компания AMD готовит свой первый процессор для смартфонов

Компания AMD, известная своими процессорами для компьютеров, планирует выпустить свой первый чип для мобильных устройств. Это решение связано с растущей конкуренцией со стороны Qualcomm и Nvidia, которые активно захватывают рынок полупроводников.

По информации Yahoo Finance, AMD ведет переговоры с производителями смартфонов о чипах Ryzen AI, что указывает на намерение компании в будущем использовать ARM-чипы с искусственным интеллектом в мобильных устройствах.

Расширение на рынок смартфонов обусловлено тем, что Qualcomm успешно внедряет свои мобильные чипы в компьютеры. Например, процессор Snapdragon X Elite хорошо зарекомендовал себя в ноутбуках, конкурируя с Apple M1 и многими процессорами AMD и Intel, обеспечивая при этом длительное время работы от батареи.

Пока что нет точной информации о сроках выхода первых SoC Ryzen AI для смартфонов, и все это пока остается на уровне слухов. Однако, учитывая активность Nvidia, которая сотрудничает с MediaTek для создания ИИ-процессоров для ПК, шаг AMD выглядит логичным для поддержания конкурентоспособности.