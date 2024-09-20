Компании TECNO и MediaTek объединились для развития ИИ-технологий

Компания TECNO и MediaTek открыли совместную лабораторию искусственного интеллекта в Шэньчжэне 19 сентября 2024 года. Эта инициатива направлена на развитие ИИ-технологий для улучшения мобильных устройств, особенно в развивающихся странах.

На презентации присутствовали руководители обеих компаний. Цель лаборатории — создавать решения с искусственным интеллектом для мобильных телефонов и других устройств, чтобы сделать их более эффективными и полезными.

Лаборатория будет работать над несколькими направлениями, включая большие языковые модели для улучшения общения, разработку интеллектуальных помощников и улучшение мобильной фотографии с помощью ИИ.

Также планируется создание решений, которые смогут работать непосредственно на устройствах, обеспечивая более быструю обработку данных.

TECNO хочет интегрировать ИИ в повседневную жизнь пользователей, предлагая полезные и простые в использовании приложения, такие как умный помощник Ella. Ella помогает с написанием текстов, переводами и организацией задач, с акцентом на поддержку местных языков.

MediaTek, в свою очередь, будет обеспечивать эффективную работу ИИ на мобильных устройствах. Они сосредоточатся на генеративном искусственном интеллекте, мультимодальном ИИ, который может обрабатывать разные типы данных, и разработке интеллектуальных агентов.

Обе компании подчеркивают важность этого сотрудничества для будущего технологий ИИ. Ожидается, что лаборатория ускорит разработку умных телефонов и сделает ИИ более доступным для пользователей по всему миру.