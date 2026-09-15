Компании Маска отозвали иск к Apple, сохранив претензии к OpenAI

Компании Илона Маска X Corp и SpaceXAI попросили суд прекратить рассмотрение их требований к Apple в рамках антимонопольного иска, поданного в 2025 году. При этом претензии к OpenAI остаются в силе.

В судебных документах говорится, что стороны урегулировали требования к Apple. Истцы просят отклонить их окончательно, без возможности повторной подачи. Apple против этого не возражает. Причины решения и информация о возможном соглашении сторон не раскрываются.

В иске компании Маска обвиняли Apple и OpenAI в действиях, направленных на сохранение доминирующих позиций на рынке искусственного интеллекта. Одной из претензий была более глубокая интеграция ChatGPT с Siri по сравнению с Grok. Кроме того, истцы утверждали, что Apple снижает приоритет конкурирующих ИИ-сервисов и приложения X в App Store.

Компании требовали компенсацию в размере нескольких миллиардов долларов. Apple ранее отвергала обвинения и заявляла о намерении сотрудничать и с другими разработчиками генеративного ИИ. В октябре компания пыталась добиться прекращения дела, однако суд тогда отклонил соответствующее ходатайство.