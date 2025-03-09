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Компании Apple грозит миллиардный иск из-за замедления iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Апелляционный суд Великобритании не удовлетворил ходатайство компании Apple о прекращении судебного разбирательства по иску на 1 миллиард долларов, связанному с уменьшением производительности моделей iPhone 6 и других устройств с изношенными аккумуляторами.

Иск был подан активистом Джастином Гутманном в 2022 году, и его цель — представить интересы миллионов пользователей.

Согласно заявлению Гутманна, Apple должна была уведомить около 24 миллионов пользователей о том, что их устройства будут ограничивать производительность.

В иске упоминаются модели, включая iPhone 6, 6 Plus и 7, и утверждается, что компания намеренно скрыла информацию о замедлении работы этих телефонов, что привело к различным проблемам.

Apple уже приносила извинения за ограничения, которые, по её мнению, были направлены на продление срока службы аккумуляторов и предотвращение неожиданных выключений. В 2017 году компания снизила цены на замену аккумуляторов для пользователей в Великобритании и США.

Дату судебного разбирательства пока не назначили. Жители Великобритании, соответствующие критериям, автоматически включаются в иск, но могут отказаться от участия до 7 июня 2025 года.

Это дело является частью более широкого контекста, так как в 2020 году Apple согласилась выплатить 500 миллионов долларов для урегулирования аналогичного иска в США.

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