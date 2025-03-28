Компактный смартфон OnePlus 13T выйдет на Snapdragon 8 Elite

Согласно последним новостям, компания OnePlus собирается выпустить свой новый компактный флагман 13T уже в следующем месяце. Смартфон будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Хотя официального анонса ещё не было, появились слухи и первая фотография устройства.

Недавно инсайдеры сообщили, что OnePlus 13T может выйти в конце апреля. Ожидается, что смартфон будет оснащён 6,3-дюймовым экраном и аккумулятором ёмкостью 6200 мАч. По характеристикам он будет сравним с моделью Find X8S от Oppo, которая также готовится к запуску.

Внешний вид OnePlus 13T будет отличаться от Find X8S. У него будет плоская задняя панель и слегка изогнутые края, а также уникальный дизайн камеры.

OnePlus 13T будет конкурировать с Galaxy S25, предлагая поддержку беспроводной зарядки на 50 Вт и проводной на 80 Вт. Основная камера смартфона составит 50 МП, а также будет телеобъектив на 50 МП.