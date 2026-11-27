Краудфандинговая кампания по выпуску компактного смартфона Enough Phone привлекла более 200 тысяч долларов. Разработчики устройства пересмотрели некоторые технические характеристики после начала сбора средств на платформе Kickstarter.

Объём оперативной памяти увеличили с 8 до 12 ГБ, а ёмкость аккумулятора — с 3500 до 3850 мА·ч. При этом смартфон сохранил дисплей диагональю 5,3 дюйма и конструкцию со сменной батареей.

Одной из особенностей проекта станет длительная программная поддержка: выпуск обновлений предусмотрен до 2032 года. На момент первоначального запуска кампании стоимость устройства для первых покупателей составляла 400 долларов. Начало поставок было намечено на май 2027 года. Проект ориентирован на пользователей, предпочитающих небольшие мобильные устройства.