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Колесная робособака LimX Dynamics научилась вставать на задние ноги

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Компания LimX Dynamics разработала робота W1, который является четвероногим колесным роботом и может самостоятельно вставать на задние колеса.

Колесная робособака LimX Dynamics научилась вставать на задние ноги

Робот использует передние конечности, чтобы оттолкнуться от пола и перейти из четвероногого положения в двуногое всего за секунду.

В результате его высота увеличивается с 55 сантиметров до 152 сантиметров. Робот способен балансировать на задних колесах, перемещаться вперед и назад, резко менять направление на 90 градусов и вращаться на месте со скоростью 60 оборотов в минуту.

Даже при столкновении с препятствиями W1 сохраняет равновесие и не падает. Он также может использовать задние ноги для ходьбы.

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