Код прошивки macOS Tahoe 26.7 раскрыл сведения о ряде неанонсированных устройств Apple

Выпущенная сегодня Apple release candidate-версия macOS Tahoe 26.7 содержит упоминания множества неанонсированных продуктов компании — от устройств для умного дома до новых iPhone, iPad, AirPods и Mac. Часть кодовых названий встречалась в предыдущих обновлениях, но теперь сопровождается новыми флагами функций, тогда как другие обнаружены впервые.

Среди устройств для умного дома в коде фигурируют два варианта домашнего хаба под кодовыми именами J490 и J491 — соответственно, версия с подставкой и версия для настенного крепления, ранее уже связывавшаяся с будущим хабом Apple. Также встречается упоминание чипа «Argentium», установленного на устройство B525, которое предположительно соответствует HomePod mini — нынешняя версия колонки имеет кодовое имя B520. Кроме того, обнаружена ссылка на «J229Architecture» — кодовое название устройства, ранее уже всплывавшего в коде iOS 26 и описанного как гаджет с несколькими датчиками, способный распознавать сигналы тревоги и делать снимки; возможно, речь идет о слухах про камеру видеонаблюдения от Apple. Также в коде присутствует ссылка на операционную систему для домашнего хаба под названием Pebble, упоминания устройств HomeAccessory17,2 и HomeAccessory17,3 неясного назначения, а также цветовые варианты — розовый, серебристый, серый космос и старлайт, — которые могут относиться к HomePod mini второго поколения, домашнему хабу или другому устройству.

Что касается наушников, в коде найдена строка о передаче видеопотока для устройства B790, которое, по данным Bloomberg, представляет собой AirPods с камерой — отдельный проект, не совпадающий с ожидаемой в 2027 году моделью B798. Также упоминаются коды B518 и B522, предположительно относящиеся к будущим наушникам Beats, и строка AirPodsPro1,4, которая может указывать на AirPods Pro четвертого поколения — нынешняя модель AirPods Pro 3 имеет обозначение AirPodsPro1,3.

В разделе, посвященном iPhone, обнаружены кодовые обозначения V62 (предположительно iPhone Air 2, ожидаемый не раньше весны 2027 года), V63 и V64 (iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max соответственно, ожидаемые в сентябре), V67 (iPhone 18, релиз которого также предполагается не раньше весны 2027 года) и V68 (складной iPhone Ultra, выход которого ожидается в сентябре).

Среди продукции линейки Mac фигурирует код J804, соответствующий начальной 14-дюймовой модели MacBook Pro с чипом M6, которая должна выйти до конца года — на смену нынешней модели J704 с чипом M5. Также упоминаются коды J833 и J834, связанные, по данным Bloomberg, с новыми моделями iMac, и обозначения K114c, K114s, K116c и K116s, которые могут относиться к более дорогим моделям MacBook Pro с OLED-дисплеем.

В категории планшетов обнаружены коды J510 и J511, соответствующие iPad mini нового поколения, который, по слухам, получит OLED-экран и чип A19 Pro. Помимо этого, в прошивке присутствует упоминание гарнитуры N109 — по разным данным, это может быть либо Vision Pro второго поколения, либо более доступная версия устройства, разработка которой ранее была приостановлена, — а также обозначение ATVRemote1,5, указывающее на обновленный пульт для Apple TV.

Отдельно в коде содержатся упоминания о запуске функции Writing Tools в Китае с временными ограничениями, связанными со срабатыванием фильтров безопасности контента, а также перечень моделей и устройств с номерами, не соответствующими ни одному из существующих продуктов Apple, чье назначение пока остается неясным.

Первые из перечисленных устройств — iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Ultra — ожидаются к презентации уже в сентябре. Сроки выхода новых продуктов для умного дома и компьютеров Mac пока не определены — не исключено, что Apple проведет отдельную презентацию осенью для MacBook Pro, iMac, iPad mini и аксессуаров для дома.