Код iOS 27 указал на возможную поддержку автомобильных ключей Apple для Lucid и Xiaomi

В коде iOS 27 обнаружены идентификаторы «LCID» и «XIA1», которые, предположительно, соответствуют компаниям Lucid и Xiaomi. Функция Apple Car Key позволяет владельцам совместимых автомобилей использовать iPhone или Apple Watch вместо традиционного ключа-брелока для блокировки, разблокировки и запуска двигателя.

Lucid Motors ранее уже фигурировала в числе 13 брендов, которым Apple на конференции WWDC 2025 пообещала «в скором времени» добавить поддержку автомобильных ключей — наряду с Acura, Chevrolet, Cadillac, GMC, Porsche, Rivian, Smart, Tata Motors, Hongqi, WEY, Chery и Voyah. Конкретных сроков внедрения функции тогда объявлено не было, а сама компания Lucid пока официально не подтвердила, когда данная возможность появится на моделях Air или Gravity.

Упоминание Xiaomi стало новостью — ранее компания в подобном контексте не фигурировала. Китайский производитель электроники в последние годы активно развивает направление электромобилей, выпустив модели SU7 и YU7, и появление поддержки автомобильных ключей может стать одним из первых примеров сотрудничества компании с экосистемой Apple, несмотря на то что на рынке смартфонов Xiaomi остаётся одним из главных конкурентов американской корпорации.

Как отмечается, подобные упоминания в коде бета-версий и ранее предшествовали официальным анонсам: в частности, аналогичным образом ранее обнаруживались указания на добавление автомобильных ключей Apple Wallet для Volkswagen, а также для брендов General Motors. При этом наличие кода само по себе не подтверждает, какие именно модели получат поддержку функции и в какие сроки, хотя его присутствие в актуальной бета-версии может говорить о том, что для Lucid и Xiaomi это может произойти в относительно скором времени.