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Bloomberg: КНР уже к 2050 году намерен запустить «искусственное Солнце»

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Предположительно уже в 2050 году бесконечный источник энергии будет использоваться в коммерции.

В 2024 году CNNC создала новую национальную компанию по термоядерному синтезу и привлекла крупные инвестиции для разработки токамаков, которые используют магнитные поля для генерации энергии без выбросов и радиоактивных отходов.

Кроме того, CNNC планирует увеличить производство обычных ядерных реакторов и малых модульных реакторов в ближайшие пять лет.

Согласно данным Bloomberg, китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) объявила о намерении коммерциализировать технологию ядерного синтеза к 2050 году.

В рамках этого проекта будет использовано экспериментальное устройство, известное как «искусственное солнце» или токамак.

Демонстрационная фаза проекта начнётся примерно в 2045 году, а коммерческая эксплуатация намечена на 2050 год.

Китай усиливает свои усилия в области ядерного синтеза, который представляет собой практически бесконечный источник чистой энергии.

 

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