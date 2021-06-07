Ключевые характеристики Vivo Y75 5G представлены на Geekbench и сертифицированы по Bluetooth

Предстоящий Vivo Y75 5G получил сертификацию от органа Bluetooth SIG. В то же время устройство также появилось на сайте тестирования Geekbench с некоторыми его ключевыми характеристиками. Эти списки предполагают, что Vivo Y75 5G может стать официальным к концу этого или в следующем месяце.

Новый телефон Vivo с номером модели V2060 появился на Bluetooth SG и Geekbench. Название Vivo Y75 5G не упоминается в обоих списках, но ранее оно было обнаружено в базе данных IMEI.

Список Bluetooth SIG показывает, что он поддерживает подключение Bluetooth 5.1. С другой стороны, внешний вид Geekbench показал, что он работает на чипе Qualcomm с базовой частотой 1,80 ГГц. Кодовое имя «Холи», упомянутое в листинге, указывает на то, что он работает на чипсете Snapdragon 480 .

SoC сочетается с 8 ГБ оперативной памяти, и устройство работает под управлением ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 524 и 1754 балла соответственно. Остальные характеристики смартфона пока неизвестны. Поскольку этот телефон ранее был замечен в Бюро индийских стандартов, предполагается, что он прибудет в Индию в ближайшем будущем.

Источник — Astera.ru.