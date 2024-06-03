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Клиент Spotify добавили в российский магазин приложений RuStore

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Согласно сообщению издания Business FM, музыкальный сервис Spotify теперь доступен для скачивания в российском магазине приложений RuStore.

Несмотря на то, что Spotify остается недоступным в Google Play и App Store для пользователей из России, RuStore предлагает возможность загрузить приложение.

Пользователи сообщали о разном опыте использования сервиса: некоторые приобретали подписку через сторонние сайты, а другие находили способы получить доступ к сервису бесплатно.

Основатель Vilianov.com, Сергей Вильянов, предположил, что RuStore использует китайский подход к своим магазинам приложений, где также присутствуют западные приложения, которые сами по себе не поступают туда.

IT-специалист Илья Чухляев добавил, что версия Spotify, доступная на RuStore, идентична официальной.

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