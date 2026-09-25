Главная » Новости

Классическая Gothic вышла на iPhone и iPad

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Оригинальная Gothic стала доступна на устройствах Apple. Речь идёт о классической версии игры, а не о ремейке.

Для мобильного релиза разработчики адаптировали управление под сенсорный экран, добавили поддержку геймпадов, а на iPad — также мыши и клавиатуры. Кроме того, в игре были доработаны отдельные элементы графики и геймплея.

В турецком App Store Gothic Classic стоит 170 лир, или около 290 рублей. В игре доступен русский язык.

Минимально поддерживаемая модель смартфона — iPhone XR. Версия для Android пока не представлена.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Средство массовой информации сетевое издание «Астера» (реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018), зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2026 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.