Классическая Gothic вышла на iPhone и iPad

Оригинальная Gothic стала доступна на устройствах Apple. Речь идёт о классической версии игры, а не о ремейке.

Для мобильного релиза разработчики адаптировали управление под сенсорный экран, добавили поддержку геймпадов, а на iPad — также мыши и клавиатуры. Кроме того, в игре были доработаны отдельные элементы графики и геймплея.

В турецком App Store Gothic Classic стоит 170 лир, или около 290 рублей. В игре доступен русский язык.

Минимально поддерживаемая модель смартфона — iPhone XR. Версия для Android пока не представлена.